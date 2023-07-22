Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нам протистоїть військова машина РФ. Не дивлячись на її відсталість й відношення до свого особового складу, росіяни мають дуже багато засобів. Хай вони застарілі, але міна є міна, і вона однаково діє, як на сучасний танк, так і на застарілий. Але сучасні методи й засоби ведення бойових дій можуть призвести до того, що атакувальна сторона зазнає менших втрат, ніж та, яка обороняється, щонайменше в особовому складі", - підкреслив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, українські засоби розвідки, способи управління, далекобійна високоточна артилерія роблять дива на полі бою.

"Ми вже переважаємо росіян у цьому елементі, але масив російської потужності не дає швидко просуватися. Ми перемелюємо ворога кожен день, і ця робота займе багато місяців", - наголосив Прозапас.