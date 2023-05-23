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Головна Економіка Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти

Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти

23 травня, 2023 вiвторок
18:02
Економіка Віктор Орбан

Угорський форинт втратив у вартості найбільше у світі у вівторок після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не поділяє позицію ЄС щодо України

Про це пише Bloomberg.

У вівторок форинт впав на 0,9% до 377,28 стосовно євро, що є найгіршим денним показником серед валют ринків, що розвиваються.

Пізніше у вівторок центральний банк Угорщини, як очікується, ухвалить рішення про перше в цьому році зниження процентної ставки.

Центральний банк має намір знизити ключову процентну ставку "овернайт" на один процентний пункт до 17%, згідно з оцінками аналітиків та очікуваннями ринку. Центральний банк заявив, що розглядає цей крок як початок серії знижень вартості офіційних запозичень.

Протягом більшої частини 2023 року ключова ставка в Угорщині на рівні 18% приваблювала інвесторів, завдяки чому форинт з початку року зріс на 6% стосовно євро, поступаючись лише мексиканському, колумбійському та чилійському песо серед країн, що розвиваються.

"Зниження ставки овернайт зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як з внутрішніми, так і з зовнішніми факторами", – сказав Пьотр Матис, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

"Угорщині, можливо, доведеться довше чекати, поки Європейська комісія розблокує кошти ЄС після того, як країна оголосила, що заблокує черговий транш фінансової підтримки для України", – додав він.

  • Нагадаємо, Орбан порівняв ЄС із планами Гітлера. У Чехії заявили, що "ніхто не змушує Угорщину бути членом цієї спільноти".
  • Також Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ. У Кулеби відреагували.
Україна
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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