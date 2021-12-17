Заяви Росії про "провокації" мають на меті нову агресію проти України, - США в ОБСЄ

Про це він заявив у четвер, 17 грудня, під час засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні, передає Укрінформ.



"Недавні заяви Росії про те, що Україна влаштує провокацію, явно спрямовані на те, щоб створити привід для Росії здійснити подальшу агресію проти України", - заявив Карпентер.



Представник США підкреслив, що мета Росії - не дати Україні визначати свій власний курс, інтегруватися в євроатлантичну спільноту, зміцнювати свою демократію та боротися з корупцією.



Карпентер наголосив на тому, що "зараз - критичний час", адже незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України знаходяться під безпрецедентною загрозою.



РФ продовжує стверджувати, що не є стороною конфлікту, підкреслив очільник місії США в ОБСЄ.



"Вона продовжує поширювати хибний наратив про те, що є "посередником". Але ми всі розуміємо факти на місцях. Як щойно зазначив мій канадський колега, Росія є єдиним агресором", - сказав Карпентер.

Нагадаємо, голова Генштабу РФ пригрозив Україні відповіддю на "провокації" на Донбасі.

На засіданні в ОБСЄ український журналіст Євгеній Цимбалюк, якого переслідують у Росії, заявив, що РФ розпочала кампанію зі звинувачень українців у екстремізмі.