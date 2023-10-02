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Збереження культури та конфіскація зброї: Азербайджан представив план реінтеграції вірмен Нагірного Карабаху

2 жовтня, 2023 понедiлок
19:03
Світ Азербайджан

Адміністрація президента Азербайджану представила план реінтеграції вірмен Нагірного Карабаху - країна гарантує збереження культури та пільги для населення

Про це пише "Интерфакс Азербайджан".

Зазначається, що відтепер правова та адміністративна сфери управління у регіоні здійснюватимуться за допомогою спеціальних представництв президента Азербайджану. Жителів може бути залучено до роботи спецпредставництв.

Крім цього, будуть сформовані муніципалітети, питання громадянства мешканців наразі вирішується на основі Конституції та законодавства Азербайджану.

Повідомляється, що "після завершення роззброєння, демобілізації та вилучення у мешканців всієї зброї, органи внутрішніх справ Азербайджану забезпечуватимуть охорону громадського порядку на території та безпеку мешканців". Також зазначається, що мешканці можуть бути залучені до роботи до органів внутрішніх справ.

Азербайджан обіцяє забезпечення фізичною та соціальною інфраструктурою (освіта, охорона здоров'я, енергетика, газ, вода, дорога, зв'язок, меліорація тощо) територію Нагірного Карабаху, аби довести її до рівня середніх показників по країні.

Буде запроваджено пакет стимулюючих заходів, включаючи податкові та митні пільги, а також введено в обіг національну валюту Азербайджану.

Азербайджан стверджує, що наразі у регіоні здійснюються заходи щодо підтримки підприємницької діяльності.

"Пільгові кредити, субсидування відсотків, надання гарантій по кредитах та інші фінансові інструменти, що застосовуються в країні у зв'язку з розширенням доступу суб'єктів підприємництва до фінансів, поширюються на території, де проживає вірменське населення. Фермерам надаються субсидії й вони звільняються від усіх податків, крім земельного податку", - йдеться у плані.

Азербайджан наголошує, що мешканцям гарантується право на збереження та розвиток своєї культури, етнокультурних особливостей, буде забезпечена свобода віросповідання, охорона культурних та релігійних пам'яток, можливість використання вірменської мови.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану. 

Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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