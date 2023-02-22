Збір коштів на акумуляторні станції закрито!

Дякуючи вам, шановні глядачі, телеканал Еспресо спільно з благодійним фондом "Форпост УА" завершив збір коштів на акумуляторні станції.

Перші 5 станцій отримає 406 окрема артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Спільними зусиллями зібрали 746 000 грн

Вдячні кожному, хто долучився!





Акумуляторні станції Welstrum розроблені спеціально для військових потреб. Вони герметичні, протиударні, працюють за складних погодних умов і повністю пристосовані до воєнних дій. Ці станції значно полегшать життя та підвищать боєздатність наших захисників.

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