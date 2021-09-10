Збірна Бразилії повторила неймовірне досягнення у кваліфікації ЧС

Про це повідомляє Opta у twitter.

У ніч проти 10 вересня у Ресіфі, Бразилія перемогла Перу з рахунком 2:0 та виграла 9-й матч поспіль у кваліфікації чемпіонатів світу.

Це повторення рекорду кваліфікації ЧС в Південній Америці - з вересня 2016 року до серпня 2017-го Бразилія також здобула 9 перемог поспіль.

У нинішньому відборі у команди Тите 8 перемог з 8. Бразилія з 24 очками займає в турнірній таблиці перше місце та випереджає Аргентину на 3 бали.

Відбір ЧС-2022

10-й тур

10 вересня

Бразилія - Болівія 2:0

Голи: Евертон, 14, Неймар, 40



Нагадаємо, 5 вересня відбірковий матч чемпіонату світу-2022 у Сан-Паулу між збірними Бразилії та Аргентини зірвали на 7-й хвилині після спроби поліції затримати аргентинських футболістів.

10 вересня форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив хет-трик у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Болівії та побив рекорд бразильця Пеле за голами за південноамериканську збірну.

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