Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на змагання з художньої гімнастики
Збірна Росії з художньої гімнастики не виступить на етапі Гран-прі у Києві
Про це повідомляє "Трибуна".
Російська збірна уникає Україну через військову агресію їхньої ж країни.
"У зв'язку зі ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, станом на сьогодні збірна Росії до Києва не поїде", – сказала президентка російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.
Етап гран-прі з художньої гімнастики у Києві запланований на 14-15 березня.
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