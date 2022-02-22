Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на змагання з художньої гімнастики

Про це повідомляє "Трибуна".



Російська збірна уникає Україну через військову агресію їхньої ж країни.



"У зв'язку зі ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, станом на сьогодні збірна Росії до Києва не поїде", – сказала президентка російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.



Етап гран-прі з художньої гімнастики у Києві запланований на 14-15 березня.

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