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Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на змагання з художньої гімнастики

22 лютого, 2022 вiвторок
17:57
Спорт художня гімнастика

Збірна Росії з художньої гімнастики не виступить на етапі Гран-прі у Києві

Про це повідомляє "Трибуна".

Російська збірна уникає Україну через військову агресію їхньої ж країни.

"У зв'язку зі ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, станом на сьогодні збірна Росії до Києва не поїде", – сказала президентка російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

Етап гран-прі з художньої гімнастики у Києві запланований на 14-15 березня.

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Гран-прі
художня гімнастика
збірна Росії
війна з Росією
Київ
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