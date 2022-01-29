Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 28 січня, збірна України вийшла до плей-офф, попри поразку від чинних чемпіонів Європи з Португалії - 0:1. Потрапити до чвертьфіналу нашій команді допомогла перемога Сербії над Нідерландами - 3:2, завдяки якій українці випередили за додатковими показниками ці дві збірні, які також набрали по 3 очка.

У плей-офф Україні зустрінеться 31 січня з Казахстаном. Матч відбудеться у Амстердамі (Нідерланди) та розпочнеться о 22:00 за київським часом.