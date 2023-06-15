Збірна України перед матчами відбору Євро-2024 втратила двох футболістів
Олександр Піхальонок та Валерій Бондар не зіграють за збірну України у відбіркових матчах проти Північної Македонії та Мальти через травми
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Валерій Бондар залишив розташування національної команди через ушкодження привідного м’язу, в Олександра Піхальонка — проблеми зі ступнею.
Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. 16 червня команда Сергія Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув", Польща).
Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Зоря").
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