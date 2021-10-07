Збірна України з гандболу сенсаційно перемогла Хорватію у відборі Євро-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українки у першому таймі програвали - 3:7, 11:15. Після перерви жінки зуміли переломити хід гри та здобути вольову перемогу з рахунком 23:22.



Україна і Хорватія виступають у кваліфікаційній групі 4 відбору Євро-2022 з гандболу. У суперниках також Франція і Чехія.



24 команди учасниці 2-го етапу відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з відбірних груп вийдуть на Євро-2022.



У наступному турі, 10 жовтня, українки вдома зіграють зі збірною Франції.



Хорватія є бронзовими призерками чемпіонату Європи.



Євро-2022



Жінки. Кваліфікація. Група 4



1-й тур



7 жовтня



Хорватія - Україна 22:23 (15:11)

24 вересня у 2-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" програв іспанській "Барселоні".

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