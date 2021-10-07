Збірна України з гандболу сенсаційно перемогла Хорватію у відборі Євро-2022
У матчі першого туру відбору Євро-2022 з гандболу жіноча збірна України на виїзді перемогла Хорватію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українки у першому таймі програвали - 3:7, 11:15. Після перерви жінки зуміли переломити хід гри та здобути вольову перемогу з рахунком 23:22.
Україна і Хорватія виступають у кваліфікаційній групі 4 відбору Євро-2022 з гандболу. У суперниках також Франція і Чехія.
24 команди учасниці 2-го етапу відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з відбірних груп вийдуть на Євро-2022.
У наступному турі, 10 жовтня, українки вдома зіграють зі збірною Франції.
Хорватія є бронзовими призерками чемпіонату Європи.
Євро-2022
Жінки. Кваліфікація. Група 4
1-й тур
7 жовтня
Хорватія - Україна 22:23 (15:11)
- 24 вересня у 2-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" програв іспанській "Барселоні".
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