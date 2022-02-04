Збитий військовими Білорусі "український безпілотник" виявився російським, - The Insider
24 січня поблизу білорусько-українського кордону був збитий російський розвідувальний дрон "Орлан", а не український, як наполягала білоруська влада
Про це пише видання The Insider.
Журналісти-розслідувачі видання зазначили, що на знімкові, оприлюдненому білоруськими державними медіа, чітко видно конструкцію безпілотного апарату "Орлан" російського виробництва.
Як відомо, ці безпілотники є на озброєнні в збройних силах Білорусі, Росії, Казахстану, М’янми, Киргизстану та Узбекистану, але не в України.
Проте білоруські військові наполягали, що збили український БПЛА Spectator M1.
Однак на опублікованому знімку на крилах збитого дрона не видно аеродинамічних кінцівок-вінглетів, які є у Spectator M1, але немає в "Орланів".
Крім того, як зазначають журналісти, форма голови корпусу дуже подібна на "Орлани", а не на Spectator.
Посол України в Білорусі Ігор Кізім також підтвердив журналістам, що йдеться про "Орлан", збитий білоруськими військовими, якого немає в українських Збройних силах.
- Нагадаємо, що Білорусь звинуватила Київ у порушенні свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України Ігора Кизима; в МЗС спростували цей інцидент і назвали його провокацією Мінська.
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