Збитий військовими Білорусі "український безпілотник" виявився російським, - The Insider

Про це пише видання The Insider.



Журналісти-розслідувачі видання зазначили, що на знімкові, оприлюдненому білоруськими державними медіа, чітко видно конструкцію безпілотного апарату "Орлан" російського виробництва.



Як відомо, ці безпілотники є на озброєнні в збройних силах Білорусі, Росії, Казахстану, М’янми, Киргизстану та Узбекистану, але не в України.



Проте білоруські військові наполягали, що збили український БПЛА Spectator M1.



Однак на опублікованому знімку на крилах збитого дрона не видно аеродинамічних кінцівок-вінглетів, які є у Spectator M1, але немає в "Орланів".



Крім того, як зазначають журналісти, форма голови корпусу дуже подібна на "Орлани", а не на Spectator.



Посол України в Білорусі Ігор Кізім також підтвердив журналістам, що йдеться про "Орлан", збитий білоруськими військовими, якого немає в українських Збройних силах.

Нагадаємо, що Білорусь звинуватила Київ у порушенні свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України Ігора Кизима; в МЗС спростували цей інцидент і назвали його провокацією Мінська.

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