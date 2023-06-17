Збитки культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень, - Ткаченко
Збитки для культурної спадщини внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС можуть сягати десятки мільйонів гривень
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в телемарафоні "Єдині новини".
"Я думаю, що збитки культурній спадщині внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень. Я не знаю точно, ми можемо лише здогадуватись з тієї інформації, яка нам доступна. Мова навіть не про гроші, мова про терористичний акт росіян, який завдав шкоди не тільки культурі, а й людям, екології. Нам доведеться виправляти цю ситуацію роками", - сказав Ткаченко.
Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що значна частина підтоплених культурних об'єктів розташована на тимчасово окупованій території. Серед таких - мистецькі школи, центри культурних послуг, клуби, бібліотеки й два музеї.
За словами Ткаченка, на території, яка контролюється Україною, кілька закладів підтоплено, однак ситуація "більш-менш контрольована".
"Серед тих місць, які надзвичайно важливі як об'єкти культурної спадщини, будинок-музей художниці Поліни Райко, пам'ятка археології національного значення Олешківська Січ, фортеця Тягин - місце, яке присвячено відзначенню 500-річчя від першої згадки про козацтво”, - зазначив міністр.
Він додав, що, зважаючи на фотографії цих об'єктів та повідомлення людей з тимчасово окупованих територій, відновити все можливо.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Детальний перебіг подій тут.
- 7 червня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що через підрив росіянами Каховської ГЕС постраждали або зруйновані об'єкти української культурної спадщини. Станом на кінець доби 6 червня постраждали такі пам’ятки: комплекс споруд Каховської ГЕС, ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, забудова історичного центру міста Нова Каховка.
- Були затоплені будинки культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни. У зонах ризику опинилися пам’ятки Білозерського та Голопристанського районів. Також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.
- 9 червня міністр культури повідомив, що підрив Каховської ГЕС позначиться не тільки на ритмі життя людей, а й на культурній спадщині.
- Також 16 червня Ткаченко підсумував, що через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинились 147 закладів культури та мистецької освіти.
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