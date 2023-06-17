Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в телемарафоні "Єдині новини".

"Я думаю, що збитки культурній спадщині внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень. Я не знаю точно, ми можемо лише здогадуватись з тієї інформації, яка нам доступна. Мова навіть не про гроші, мова про терористичний акт росіян, який завдав шкоди не тільки культурі, а й людям, екології. Нам доведеться виправляти цю ситуацію роками", - сказав Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що значна частина підтоплених культурних об'єктів розташована на тимчасово окупованій території. Серед таких - мистецькі школи, центри культурних послуг, клуби, бібліотеки й два музеї.

За словами Ткаченка, на території, яка контролюється Україною, кілька закладів підтоплено, однак ситуація "більш-менш контрольована".

"Серед тих місць, які надзвичайно важливі як об'єкти культурної спадщини, будинок-музей художниці Поліни Райко, пам'ятка археології національного значення Олешківська Січ, фортеця Тягин - місце, яке присвячено відзначенню 500-річчя від першої згадки про козацтво”, - зазначив міністр.

Він додав, що, зважаючи на фотографії цих об'єктів та повідомлення людей з тимчасово окупованих територій, відновити все можливо.