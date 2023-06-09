Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Підрив Каховської ГЕС позначиться не тільки на ритмі життя людей, а й на культурній спадщині, - Ткаченко

Підрив Каховської ГЕС позначиться не тільки на ритмі життя людей, а й на культурній спадщині, - Ткаченко

9 червня, 2023 п'ятниця
09:46
Культура Олександр Ткаченко

Унаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС, завдано збитків культурним об’єктам у низці населених пунктах, зокрема в Олешках та Новій Каховці

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у етері телемарафону.

"Унаслідок підриву Каховської ГЕС завдані збитки культурним об’єктам на лівому березі Дніпра, в Олешках, Новій Каховці, безпосередньо самій Каховці. Йдеться як про монументальне мистецтво, наприклад, у Новій Каховці, так і про конкретні музеї, бібліотеки, клуби в усіх цих містах", - поінформував він.

Зокрема Ткаченко пояснив, що масштаб шкоди детальніше можна буде оцінити, коли Україна визволить ці території.

"Важливо підкреслити, що в принципі завдано надзвичайно великої шкоди всьому культурному, екологічному шару всієї тієї території, яка охоплює Каховське водосховище, тому що воно тягнеться і в бік Запоріжжя. Нікополь, Марганець, інші міста будуть потерпати від нестачі води. Ми будемо мати наслідки обміління певної частини Дніпра", - зауважив міністр.

Читайте також: Відбудова Каховської ГЕС затягнеться на роки, - ексміністр енергетики Плачков

Також Ткаченко наголосив, що наслідки катастрофи позначаться, не тільки на звичайному ритмі життя людей, а й на культурній спадщині.

"Щоб здолати ці наслідки доведеться докласти надзвичайно багато зусиль і коштів", - додав він.

Міністр розповів, що наразі немає повної інформації про культурні збитки, яких завдала Росія, розв'язавши повномасштабну війну проти України. За його словами, станом на зараз це понад 1400 пошкоджених чи зруйнованих об'єктів культурної інфраструктури на суму мільярди доларів.

Читайте також: "Екологічні наслідки просто катастрофічні": депутат Херсонської облради Хлань про підрив Каховської ГЕС

Окрім цього, міністр також підкреслив, що для відновлення постраждалих культурних об’єктів потрібні великі гроші, які планують залучати від міжнародних донорів та репарацій РФ.

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.

Ввечері 8 червня екоактивістка Ґрета Тунберг після звернення Зеленського прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Вона зазначила, що цей екоцид є продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну і наші погляди знову звернені до Москви, яка має відповісти за свої злочини.

Відомо також, що станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Натомість у Миколаєві 9 травня продовжують слідкувати за рівнем води в акваторії, за ніч на 9 червня рівень води у місті знизився на 5 см. Наразі в цілому рівень води в акваторії знизився до 100 см.

Україна
екологія
Війна з Росією
Нова Каховка
екологічна катастрофа
Каховська ГЕС
Читайте також:
Олексій Данілов
7 червня, 2023 середа
Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
8 червня, 2023 четвер
Російська еліта засмучена шансами Путіна перемогти у війні в Україні, - Bloomberg
Олександр Лукашенко
8 червня, 2023 четвер
"Ви, мабуть, здогадуєтесь, хто знищив Каховську ГЕС?": Лукашенко звинуватив у підриві Україну
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
9 червня
10:39
лампочка
Лікарні, школи, дитсадки та ЗВО: в Україні стартував 2 етап обміну ламп розжарювання на LED
10:29
Каховська ГЕС
СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ
10:23
Каховське водосховище
Рівень води в Каховському водосховищі за добу знизився ще на 1 м, - Укргідроенерго
10:17
Зерно
У британській розвідці назвали ймовірну умову Росії для продовження зернової угоди
10:12
Пентагон
Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд, - Bloomberg
10:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Безпекові гарантії для України — це не про мир, а про війну
09:23
Оновлено
Ракетний удар по Уманщині
Ракетний удар по Умані 8 червня: шестеро постраждалих залишаються в лікарні, двоє з них - у важкому стані
09:22
Оновлено
Миколаїв. Підтоплення
Рівень води в акваторії Миколаєва знизився до 100 см, - мер
09:06
Корабельний район Херсона
На Херсонщині рівень води впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів, - ОВА
08:57
втрати ворога
Втрати Росії за добу війни в Україні: 1010 солдатів, 24 бойових бронемашини та 10 танків, - Генштаб ЗСУ
08:41
Acer
Тайванський виробник Acer постачає комп’ютерне обладнання до РФ, – Reuters
08:30
Оновлено
на фото: Житомирщина
Росіяни вдарили по житловому масиву на Житомирщині: є загиблий і поранені, на Дніпропетровщині та Миколаївщини ППО збила ракети. Нічна атака на Україну
08:30
Ексклюзив
Миколаїв. Підтоплення
На Миколаївщині за ніч затопило ще п'ять будинків, - начальник Снігурівської ВА Кухта
08:28
Кислиця
США, ЄС та ще 12 країн підтримали заяву Кислиці щодо ворожих обстрілів Херсона під час евакуації мешканців регіону
08:05
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Росія повинна виплатити репарації Україні своїми територіями, - політичний експерт Цибулько
08:01
OPINION
Володимир Горбач
Про НАТОвський чобіт в Україні
08:00
Микола Княжицький
Суспільство визначилося: РПЦ має бути заборонена в Україні
07:51
обстріл, ППО
Уночі ППО знищила 4 крилаті ракети РФ, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА
07:21
Бен Воллес
Байден не виключає, що очільник міноборони Британії Воллес може стати наступним генсеком НАТО
07:17
кадирівці
ЗСУ поцілили по тренувальному табору підрозділу "Ахмат" в окупованому Донецьку, 56 солдатів загинули
06:54
Дональд Трамп
Трампу висунули звинувачення за сімома епізодами у справі про секретні документи
06:20
Сергій Кислиця
Кислиця: Підрив Каховської ГЕС розслідувати в умовах окупації неможливо 
05:36
Рамштайн 3
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" проведуть 15 червня
04:26
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи ліквідували 27 росіян та знищили 2 артсистеми ворога
03:42
Суперкубок УЄФА, Бензема
"Я завжди хотів жити тут": володар "Золотого м'яча" Бензема пояснив, чому обрав Саудівську Аравію
03:28
Каховська ГЕС, підтоплення
Данія відреагувала на підрив Каховської ГЕС та оголосила пакет гуманітарної допомоги для України
02:44
Володимир Зеленський
"Є результат": Зеленський заявив про успіхи на фронті
01:44
Оновлено
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 червня
01:27
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Шахтар" зіграє благодійний матч з "Челсі"
01:17
Енергодар, ЗАЕС
Експерти МАГАТЕ домовляються про доступ для перевірки рівня води і стану систем охолодження на ЗАЕС
01:06
Каховська ГЕС, підтоплення
У Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, - ОВА
00:40
Каховська ГЕС, підтоплення
Зеленський: Кинути жителів лівобережної частини Херсонщини напризволяще - це свідомий вибір Росії
00:22
вибух у Бердянську, 8 червня 2023
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, виникла пожежа
00:21
Відьмак
Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"
2023, четвер
8 червня
23:59
Сунак і Байден
Байден та Сунак у Вашингтоні заявили про "непохитну підтримку" України
23:40
Сенат США
Комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом
23:12
Грета Тунберг і Зеленський
"Росія має відповісти за свої злочини": екоактивістка Ґрета Тунберг після звернення Зеленського прокоментувала підрив Каховської ГЕС
23:00
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ заявила, що віддала Угорщині групу українських військовополонених
22:05
Ексклюзив
путін
Висловами українофобів, які розривають мозок російським патріотам, Кремль тестує внутрішню реакцію та реакцію Заходу, - Клімкін
21:56
Україна - НАТО
Кулеба: НАТО допоможе Україні в подоланні наслідків російського теракту на Каховській ГЕС 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV