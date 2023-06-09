Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у етері телемарафону.

"Унаслідок підриву Каховської ГЕС завдані збитки культурним об’єктам на лівому березі Дніпра, в Олешках, Новій Каховці, безпосередньо самій Каховці. Йдеться як про монументальне мистецтво, наприклад, у Новій Каховці, так і про конкретні музеї, бібліотеки, клуби в усіх цих містах", - поінформував він.

Зокрема Ткаченко пояснив, що масштаб шкоди детальніше можна буде оцінити, коли Україна визволить ці території.

"Важливо підкреслити, що в принципі завдано надзвичайно великої шкоди всьому культурному, екологічному шару всієї тієї території, яка охоплює Каховське водосховище, тому що воно тягнеться і в бік Запоріжжя. Нікополь, Марганець, інші міста будуть потерпати від нестачі води. Ми будемо мати наслідки обміління певної частини Дніпра", - зауважив міністр.

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Також Ткаченко наголосив, що наслідки катастрофи позначаться, не тільки на звичайному ритмі життя людей, а й на культурній спадщині.

"Щоб здолати ці наслідки доведеться докласти надзвичайно багато зусиль і коштів", - додав він.

Міністр розповів, що наразі немає повної інформації про культурні збитки, яких завдала Росія, розв'язавши повномасштабну війну проти України. За його словами, станом на зараз це понад 1400 пошкоджених чи зруйнованих об'єктів культурної інфраструктури на суму мільярди доларів.

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Окрім цього, міністр також підкреслив, що для відновлення постраждалих культурних об’єктів потрібні великі гроші, які планують залучати від міжнародних донорів та репарацій РФ.

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.

Ввечері 8 червня екоактивістка Ґрета Тунберг після звернення Зеленського прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Вона зазначила, що цей екоцид є продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну і наші погляди знову звернені до Москви, яка має відповісти за свої злочини.

Відомо також, що станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Натомість у Миколаєві 9 травня продовжують слідкувати за рівнем води в акваторії, за ніч на 9 червня рівень води у місті знизився на 5 см. Наразі в цілому рівень води в акваторії знизився до 100 см.