ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень до лікарень потрапили понад 4,7 тис. українців
З початку епідемічного сезону на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні перехворіло 2 288 634 людини. За останній тиждень госпіталізували понад 4,7 тис. пацієнтів
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зазначається, що 54% тих, хто захворів із жовтня, – діти.
"З 15 до 21 січня до лікарень з ГРВІ, грипом та COVID-19 госпіталізовано 4 728 українців, 2 364 з яких — діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19", - поінформували у відомстві.
Найбільше хворих – на коронавірус, проте епідемічний поріг не перевищено у жодній області.
"З початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на COVID-19 та 650 летальних випадків унаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири — серед дітей", - розповіли у МОЗ.
Там нагадали, що у січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні".
Нині, за даними відомства, у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців.
У МОЗ зазначили, що вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. Станом на 21 січня проти грипу вакцинувалися 129 840 українців.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
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