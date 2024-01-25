ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень до лікарень потрапили понад 4,7 тис. українців

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що 54% тих, хто захворів із жовтня, – діти.

"З 15 до 21 січня до лікарень з ГРВІ, грипом та COVID-19 госпіталізовано 4 728 українців, 2 364 з яких — діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19", - поінформували у відомстві.

Найбільше хворих – на коронавірус, проте епідемічний поріг не перевищено у жодній області.

"З початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на COVID-19 та 650 летальних випадків унаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири — серед дітей", - розповіли у МОЗ.

Там нагадали, що у січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 "Дженні".

Нині, за даними відомства, у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців.

У МОЗ зазначили, що вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. Станом на 21 січня проти грипу вакцинувалися 129 840 українців.