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Стаціонарних аптек немає у 89% українських сіл, - заступник міністра охорони здоров'я

1 лютого, 2024 четвер
19:27
Здоров'я Ліки

В Україні 89% сіл не мають стаціонарних аптечних пунктів, однак мобільні аптеки мають виправити цю ситуацію: вони будуть поширені на всій території країни

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров у інтерв’ю Українському радіо.

Він уточнив, що мобільний аптечний пункт - це спеціально обладнаний автомобіль, який доставляє лікарські засоби у населені пункти, які не мають стаціонарних аптек. 

Дубров нагадав, перша така аптечна мережа почала роботу в Харківській області.

"Перша мережа запрацювала в Харківській області. Аптечна мережа або мобільні аптеки запрацюють у Черкаській області. І звісно, ця мережа буде поширюватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій", - запевнив перший заступник міністра.

Водночас Дубров зауважив, що потреба в стаціонарних аптечних пунктах різниться в різних регіонах держави.

"Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2% до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти", - розповів він.

За словами представника МОЗ, мобільні аптечні пункти відпускатимуть також лікарські засоби, що відшкодовуються за рахунок програми медичних гарантій від НСЗУ "Доступні ліки". 

"Понад 500 препаратів на сьогодні входять до переліку доступних ліків, які можна буде також придбати у мобільних аптечних пунктах. Неможливо або заборонено реалізувати в мобільних аптечних пунктах наркотичні препарати, психотропні речовини та прекурсори”, - додав Дубров.

Водночас перший заступник міністра оголосив, що з наступного тижня в Черкаській області також запрацюють мобільні аптечні пункти.

"Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек", - сказав Дубров.

  • 18 січня на Харківщині запрацювала перша мобільна аптека в Україні.
     
Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Черкащина
Харківщина
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