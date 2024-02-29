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Укрпошта масштабувала проєкт із доставки ліків: у яких областях послуга доступна з 1 березня

29 лютого, 2024 четвер
12:11
Здоров'я Укрпошта

Укрпошта з 1 березня розширює географію доставки ліків на прифронтові території. Тепер послуга замовлення медикаментів доступна у 7 областях України

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

З 1 березня послуга доступна українцям, які мешкають у прифронтових територіях Запорізької області, Миколаївщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини, а також по всій Сумщині й Донеччині. Раніше замовити ліки можна було лише в деяких громадах Сумщини.

Пілотний проєкт на Донеччині виявився успішним. Його мета - доставляти ліки туди, де аптеки відсутні або зруйновані.

"Це дуже заощаджує кошти нашим пенсіонерам, бо, окрім безоплатної доставки від нас, вони можуть узяти участь у програмі "Доступні ліки", отримавши їх безоплатно або ж за дуже хорошу ціну. Доставляємо до 3 днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення)", - написав Смілянський.

Як замовити

Для замовлення ліків слід зателефонувати за номером 0 800 300 545.

Для з'єднання зі спеціалістом потрібно буде виконати підказки у голосовому меню.

Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес" з аптечного складу до найближчого відділення Укрпошти. Доставка — безоплатна.

Відстежити відправлення можна буде на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.

Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Укрпошта
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