"Зелені" коридори – це міф, обстріли не стихають ні вдень, ні вночі, - боєць ТрО Чернігова про ситуацію в місті

"Минулої ночі били дуже сильно, цієї ночі також були артобстріли. На межах міста не стихають позиційні бої.", – сказав він в етері Espreso TV.



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Кривулько додав, що російські орки руйнують центр міста, абсолютно не військові об’єкти, такі як пошта чи “Дитячий світ”.

Також боєць зазначив, що обстріли росіяни проводять 120-им мінометом, гарматами та забороненими касетними бомбами: "Найбільше гатять зі Сходу та з Півночі." – сказав він.

"Деякі відчайдухи пробують човнами самотужки переправляти людей та вантаж через Десну, проте окупанти обстрілюють людей, автомобілі й по всіх, хто намагається переплисти Десну. Зелені кориди – це міф для ЗМІ, які ще вірять окупантам", – наголосив боєць.



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