Зеленський через Абрамовича передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну, - The Times
Роман Абрамович прилетів до Росії із запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна
Про це пише The Times, - інформує Еспресо.TV.
У статті йдеться про те, що у Стамбулі Абрамович зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.
Калин, своєю чергою запропонував Абрамовичу як учаснику переговорів між Україною та Росією, аби Донбас та Крим були у "довгостроковій оренді" Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії. Відтак Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де мали зустріч із Зеленським.
Президент України, за версією The Times, передав Абрамовичем записку для Путіна. У ній були викладені умови миру з українського боку. Ознайомившись з ними, Путін відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".
- Нагадаємо, WSJ та Bellingcat повідомили про можливе отруєння трьох учасників переговорів між Росією та Україною. Серед них Роман Абрамович та Рустем Умеров.
- Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times.
- Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ.
- Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту.
- Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе