Про це пише The Times, - інформує Еспресо.TV.



У статті йдеться про те, що у Стамбулі Абрамович зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.



Калин, своєю чергою запропонував Абрамовичу як учаснику переговорів між Україною та Росією, аби Донбас та Крим були у "довгостроковій оренді" Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії. Відтак Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де мали зустріч із Зеленським.



Президент України, за версією The Times, передав Абрамовичем записку для Путіна. У ній були викладені умови миру з українського боку. Ознайомившись з ними, Путін відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Нагадаємо, WSJ та Bellingcat повідомили про можливе отруєння трьох учасників переговорів між Росією та Україною. Серед них Роман Абрамович та Рустем Умеров.

Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times.

Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ.

Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту.

Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині.

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