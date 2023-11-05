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Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року, - нардеп Гончаренко

5 листопада, 2023 неділя
21:55
Суспільство

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін в березні планує провести вибор", - повідомив Гончаренко.

За словами нардепа, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

"Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає жодних публічних чи не публічних вимог. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України", - наголосив він.

  • 11 жовтня Зеленський заявив, що війна Росії проти України перебуває в завершальному періоді, який є найважчим. Водночас лідер держави зазначив, що балотуватиметься на президентських виборах лише під час війни.
  • 1 листопада колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах.
  • 3 листопада у Sky News міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану
Україна
вибори
політика
вибори президента
Володимир Зеленський
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