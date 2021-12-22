Зеленський намагається перебити інформаційний негатив показовою гонитвою за Порошенком, - політолог Таран

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ми не знаємо, на 100% повернеться чи не повернеться Порошенко в середині січня. Ми маємо заяву, але ми не розуміємо, яка буде динаміка через 2-3 тижні. Можливо, якщо буде ескалація на сході, Порошенку доведеться залишатись на Заході для того, щоб цементувати наш міжнародний фронт", - сказав Таран.



На думку політолога, Зеленський працює у форматі серіального політика.



"Йому необхідний на другу половину січня - початок лютого новий серіал, який переб'є той негатив, який наближається. Я маю на увазі, в першу чергу, сферу енергетики. Те, що по Україні ідуть віялові відключення - це ні для кого не секрет. Так само - замість запланованих 2,5 млн тонн вугілля на наших ТЕЦ знаходиться трохи більше 400 тис.Зеленському було б дуже важливо перебити цей інформаційний негатив умовно показовою гонитвою за Порошенком", - вважає він.



Це може включати допити, судові засідання, запобіжний захід.



"Я вважаю, що політтехнологи мають двічі подумати, чи варто Порошенку повертатись, чи варто залишитись, щоб не дати Зеленському створити нову інформаційну хвилю. Я розумію, що Порошенко хоче повернутись, але як вирішать технологи - ми цього не знаємо", - підсумував Таран.

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.