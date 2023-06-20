Про це Зеленський заявив 20 червня у щоденному зверненні.

"Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну", - сказав Зеленський.

Таким чином він пообіцяв відплатити росіянам за обстріл рятувальників на Херсонщині, які займалися ліквідацією наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - запевнив Зеленський.

Також президент подякував Повітряним силам, які у ніч проти 20 червня збили понад 30 "шахедів".

"Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!" - сказав Зеленський.

Він додав, що у Лондоні 20 червня почалися перші зустрічі в межах конференції з відбудови України.

"Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця. І вже в Україні", - розповів Зеленський.