Зеленський: Наші воїни на Півдні та Сході дуже активно знищують ворога
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові активно знищують російських окупантів на Півдні та Сході
Про це Зеленський заявив 20 червня у щоденному зверненні.
"Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну", - сказав Зеленський.
Таким чином він пообіцяв відплатити росіянам за обстріл рятувальників на Херсонщині, які займалися ліквідацією наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - запевнив Зеленський.
Також президент подякував Повітряним силам, які у ніч проти 20 червня збили понад 30 "шахедів".
"Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!" - сказав Зеленський.
Він додав, що у Лондоні 20 червня почалися перші зустрічі в межах конференції з відбудови України.
"Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця. І вже в Україні", - розповів Зеленський.
- У ніч проти 20 червня ППО знищила 32 з 35 "шахедів", які Росія запустила по Україні.
- 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив. що Сили оборони знищили за добу 1010 російських окупантів.
- Російська окупаційна армія вдень 20 червня обстріляла рятувальників ДСНС у Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула і ще вісім дістали поранення.
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