Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський не виправдав сподівань Путіна, - Фейгін
Ексклюзив

Зеленський не виправдав сподівань Путіна, - Фейгін

23 грудня, 2023 субота
17:00
Війна з Росією Зустріч Зеленського та Путіна

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що Путін і його оточення завжди помилялись, розраховуючи на нового президента України, в тому числі й не виправдав їхні сподівання Володимир Зеленський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Політична ставка Путіна полягає у змінах в політичних рішеннях нового керівництва США, якщо воно прийде до влади. Усі чекають: чи прийде Трамп, чи залишиться Байден, що вже не так імовірно. І на це вже орієнтується тактика і стратегія Кремля. Вони можуть і помилятися, неадекватно оцінювати ситуацію. Але й усвідомлюють, що ситуація для них може змінитися на краще. Хоча, якщо чесно, завжди, коли вони покладалися на політичні зміни, то помилялися. Кожен новий президент України, щодо якого вони мали сподівання, зокрема, Зеленський також, не виправдав їхніх сподівань", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, якщо Трамп стане наступним президентом США, то ймовірно його політика не буде вигідною для Путіна

"Те ж саме можна сказати й стосовно кожної нової адміністрації в Америці. Адже Трамп, який у 2016–2020 рр. займав Овальний кабінет, риторично підтримував Путіна, і багато до нього претензій з цього приводу, аж до розслідування й спроби імпічменту. Але “джавеліни”, “стінгери” постачалися й за Трампа також. А коли вони в Ірані вбили генерала, це вже мало вигляд конфронтації з боку Трампа у сподіванні на якісь рішення. Тож можливо, Путін і помиляється у своїх очікуваннях, покладаючись на затяжну війну до результатів виборів у США – вони можуть його дуже розчарувати", - додав він.

  • 14 грудня президент Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними
  • 17 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що після вступу до НАТО у Фінляндії можуть виникнути проблеми з РФ. Також він анонсував створення Ленінградського військового округу
  • 21 грудня Путін доручив міноборони провести осінній призов 2024 року з використанням єдиного реєстру військового обліку та електронних повісток
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Джо Байден
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
Читайте також:
окупанти в Криму
21 грудня, 2023 четвер
"Ситуація критична": офіцер "Легіону Свободи" Морозов сказав, як під Авдіївкою нівелювати перевагу ворога в живій силі
ГУР
22 грудня, 2023 п'ятниця
У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік
кордон з Білоруссю на Волині
23 грудня, 2023 субота
Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 грудня
18:01
OPINION
Богдан Данилишин
Найвищі показники зростання — в аграріїв, але попит падає
18:00
Огляд
родина дивиться кіно, телевізор
ТОП-3 фільмів з карколомними сюжетами. Нудьгувати не доведеться
17:45
енергетики
Росіяни вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК: поранено 5 енергетиків
17:41
Огляд
Збірна України, футзал
Мудрик - герой "Челсі", наші футзалісти "б'ють" поляків, а УАФ карає за недержавну мову: головні новини спорту за тиждень
17:32
Ексклюзив
Деніел Фрід
Ми повинні використати заморожені $300 млрд російських активів, щоб допомогти Україні, - екскоординатор Держдепу США Фрід
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 грудня: скільки коштують долар та євро
17:26
переговори України з Росією
Путін не проти перемовин, але не готовий поступатися загарбаними територіями України, - New York Times
17:20
Оновлено
Намагався розікрасти майже 1,5 млрд грн на боєприпасах: високопосадовцю Міноборони обрали запобіжний захід
17:05
декрет, материнство, пологи
У США жінка народила двічі за два дні: вона має рідкісну вроджену аномалію - подвійну матку
17:01
Ексклюзив
газ, ГТС
В Асоціації "Нафта та Газ України" розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України
16:50
FPV-дрон KH-S7
Росіяни з літа випереджають нас у використанні FPV-дронів, - начальник служби авіації та ППО Третьої штурмової бригади Самовар
16:50
безпілотник, дрон
Росія атакувала Херсонщину з безпілотника: загинув літній чоловік
16:37
сектор Газа
Гутерреш розповів, що у секторі Гази загинуло 136 співробітників ООН
16:15
Садік Хан, мер Лондона
Мер Лондона підтримав передачу Україні транспортних засобів, які підлягали утилізації
16:07
OPINION
Петро Олещук
Трампу заборонили балотуватися у президенти в Колорадо: що з цим не так?
15:52
криптовалюта
У Нігерії скасували заборону на торгівлю криптовалютою
15:49
Дитячі експреси
Укрзалізниця запустила дитячі різдвяні експреси у Києві та Львові
15:40
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій Росії
15:27
податки
Намагаються "вичавити" з окупації якомога більше: РФ на ТОТ оподатковує транспорт та майно
15:18
Першим переклав "Гобіта", "Володаря перстнів", "Улісса": в Ірпені помер Олександр Мокровольський
14:58
Військова повістка
Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть також і тим, хто закордоном
14:54
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів після нічних атак
14:49
Блаженніший Святослав
Попри декларацію Папи Римського: в УГКЦ заявили, що не благословлятимуть одностатеві пари
14:38
різдвяний стіл
Вчені з Австралії пояснили, як не набрати вагу за Різдвяні свята
14:28
Білорусь військові навчання
Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня
14:14
У Києві демонтували пам'ятник
У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
14:09
ніж
Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів
14:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Свого часу конгрес завадив Рузвельту у боротьбі з Гітлером, тож Трамп представляє цю погану традицію, - екскоординатор Держдепу США Фрід
14:07
Іловайськ
У тимчасово окупованому Іловайську палає нафтосховище
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Вибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін
13:40
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
13:34
Різдво у Криворівні
На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко
13:34
Катерина Дунцова
ЦВК Росії не дозволила Катерині Дунцовій реєстрацію кандидаткою в президенти. Вона просить висунути її від "Яблука"
13:14
сузір'я ялинка
Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі
13:06
Зеленський
Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній: серед них є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру
12:46
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink
12:45
Ельчин Мурадов
На війні проти росіян загинув рефері з боксу Ельчин Мурадов
12:33
Ракета
Над Кіровоградщиною збили російські ракети: пошкоджено дахи, паркани та автівки
12:30
Керівника апарату військової адміністрації Києва запідозрили у сприянні VIP-ухилянтам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV