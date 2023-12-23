Зеленський не виправдав сподівань Путіна, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Політична ставка Путіна полягає у змінах в політичних рішеннях нового керівництва США, якщо воно прийде до влади. Усі чекають: чи прийде Трамп, чи залишиться Байден, що вже не так імовірно. І на це вже орієнтується тактика і стратегія Кремля. Вони можуть і помилятися, неадекватно оцінювати ситуацію. Але й усвідомлюють, що ситуація для них може змінитися на краще. Хоча, якщо чесно, завжди, коли вони покладалися на політичні зміни, то помилялися. Кожен новий президент України, щодо якого вони мали сподівання, зокрема, Зеленський також, не виправдав їхніх сподівань", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, якщо Трамп стане наступним президентом США, то ймовірно його політика не буде вигідною для Путіна



"Те ж саме можна сказати й стосовно кожної нової адміністрації в Америці. Адже Трамп, який у 2016–2020 рр. займав Овальний кабінет, риторично підтримував Путіна, і багато до нього претензій з цього приводу, аж до розслідування й спроби імпічменту. Але “джавеліни”, “стінгери” постачалися й за Трампа також. А коли вони в Ірані вбили генерала, це вже мало вигляд конфронтації з боку Трампа у сподіванні на якісь рішення. Тож можливо, Путін і помиляється у своїх очікуваннях, покладаючись на затяжну війну до результатів виборів у США – вони можуть його дуже розчарувати", - додав він.