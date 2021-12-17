Джонсон обговорив із Зеленським врегулювання конфлікту на Донбасі та розповів, про що говорив Путіним
У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном
Про це повідомляє GOV.UK.
Джонсон розповів, що під час розмови із президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, 13 грудня, він заявив про підтримку територіальної цілісності України з боку Великої Британії. Також прем'єр-міністр наголосив, що всі сторони конфлікту повинні дотримуватися Мінських домовленостей.
Джонсон запевнив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні повноваження та діятиме спільно із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України.
Як повідомляє Офіс Президента, Зеленський поінформував Джонсона про безпекову ситуацію в Україні та ініціативи для мирного врегулювання, зокрема в межах Тристоронньої контактної групи.
Представники держав обмінялися думками щодо того, якими мають бути наступні кроки міжнородних партнерів України, щоб мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі. А також позитивно оцінили взаємодію країн щодо розвитку українських оборонних спроможностей та зміцнення флоту.
Джонсон погодився із Зеленським, що газогін "Північний потік-2" не можна використовувати як зброю.
Крім того, співрозмовники наголосили, що жодна третя країна не може блокувати інтеграцію України в НАТО.
У пресслужбі додають, що Зеленський і Джонсон відзначили суттєве зростання двостороннього товарообігу з початку дії Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, що була підписана у жовтні 2020 року.
Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великої Британії територіальної цілісності та суверенітету України.
"Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України", - написав Зеленський у Twitter.
- Нагадаємо, 13 грудня Джонсон обговорив з Путіним нарощування військ на кордоні з Україною та назвав "стратегічною помилкою" дестабілізуючі дії РФ.
- У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами "Групи семи" (G7) та Європейського Союзу в Україні.
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