Ситуація на кордонах України, деолігархізація й Кримська платформа: Зеленський провів зустріч з послами G7 та ЄС

Про це йдеться на сайті ОПУ.



Під час розмови з головами іноземних дипломатичних місій Зеленський підбив зовнішньополітичні підсумки року для України та окреслив завдання на майбутнє.



"Ми запустили Кримську платформу. Провели результативний саміт Україна - ЄС. Україна продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами і змістами співпрацю з ключовими партнерами. Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку", - сказав президент.



Зеленський також розповів послам G7 про перебіг реформ, зокрема судову, та запуск процесу деолігархізації.



Учасники також обговорили безпекову ситуацію на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації на кордоні з РФ.



Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку і допомогу державі. Він запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.



"Чекаю всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 грудня Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну.

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