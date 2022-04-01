Зеленський обговорив із Макроном створення гуманітарного коридору з Маріуполя та гарантії безпеки для України

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес - перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" - йдеться у дописі президента.



Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що окупанти не випускають людей із Маріуполя, заявивши про "закриття" міста на 5-7 днів.

Сьогодні до Львова прибули спецвагони з переселенцями з Маріуполя, яких під час евакуації поранили росіяни.