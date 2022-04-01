Зеленський обговорив із Макроном створення гуманітарного коридору з Маріуполя та гарантії безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном створення коридору з Маріуполя для евакуації мирного населення та гарантії безпеки для України
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес - перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" - йдеться у дописі президента.
- Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що окупанти не випускають людей із Маріуполя, заявивши про "закриття" міста на 5-7 днів.
- Сьогодні до Львова прибули спецвагони з переселенцями з Маріуполя, яких під час евакуації поранили росіяни.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе