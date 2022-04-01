Укрзалізниця доставила до Львова важкопоранених переселенців із Маріуполя, яких під час евакуації обстріляли росіяни
До Львова прибули спецвагони з переселенцями з Маріуполя, яких під час евакуації поранили росіяни
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Важкопоранені діти та цілі сім'ї з обстріляних колонн маріупольських біженців доставлені сьогодні спецвагонами Укрзалізниці до Львова. Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго... Але наших дітей в біді не полишаємо", - ідеться в заяві.
В Укрзалізниці додали, що Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація та львівські лікарі забрали людей прямо на пероні.
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