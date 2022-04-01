Укрзалізниця доставила до Львова важкопоранених переселенців із Маріуполя, яких під час евакуації обстріляли росіяни

Про це повідомила Укрзалізниця.



"Важкопоранені діти та цілі сім'ї з обстріляних колонн маріупольських біженців доставлені сьогодні спецвагонами Укрзалізниці до Львова. Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго... Але наших дітей в біді не полишаємо", - ідеться в заяві.



В Укрзалізниці додали, що Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація та львівські лікарі забрали людей прямо на пероні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb