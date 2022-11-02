Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.



"Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що вона не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони (росіяни, - ред.) змінять своє відношення до світу і до свого суспільства", - сказав Зеленський.



Він зазначив, що українці повинні убезпечити себе на кордонах, у повітрі, на суші та на воді. Глава держави заявив, що запропонував прем'єр-міністрові Чехії створити оборонні відносини між країнами. Це, за його словами, допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.

Колишній спеціальний представник державного департаменту США з питань України та постійний представник США у НАТО у 2008-2009 роках Курт Волкер заявив, що єдиний фінал російсько-української війни - це беззаперечна поразка Росії.

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