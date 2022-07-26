Про це пише Politico з посиланням на главу Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, який зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Україна повинна повернути захоплені Росією території протягом наступних 3-6 тижнів. В іншому випадку це стане набагато важче.

За словами Сміта, українські офіційні особи хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку необхідно відвоювати окуповані території. "Допоможіть їм зараз, наскільки це можливо. Наступні три-шість тижнів є вирішальними", – сказав він, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

"Поки ще літо, швидко наближаються зимові місяці. Нижчі температури та жорстокі умови сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження, яка в основному вигідна Росії. Додаткова підтримка зараз — до того, як сили Путіна зафіксують свої успіхи — набагато краща, ніж допомога пізніше", - пише видання.

В.о. заступника міського голови Херсону Роман Головня в ефірі Еспресо розповів, що росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро.

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