Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової
Президент Володимир Зеленський підписав указ №518/2022 про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
"Звільнити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", - йдеться в указі.
17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.
Після цього Венедіктова пообіцяла звітувати в Раді у разі внесення постанови про її звільнення.
19 липня Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової з посади генеральної прокурорки. Того ж дня за звільнення Венедіктової проголосували 264 народні депутати. При цьому Венедіктова була присутня на засіданні Верховної Ради.
Очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що Венедіктову призначать на дипломатичну посаду. Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що її можуть призначити послом у Швейцарії.
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