"Зеленський підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації", - пресслужба Макрона
У суботу, 19 лютого, та неділю, 20 лютого 2022 року, президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили різке загострення на фронті російсько-української війни
Подробиці обох розмов наводить офіційний сайт Елисейського палацу, розповідає Еспресо.TV.
Як підкреслюється, 20 лютого їхня бесіда відбулася відразу після обміну думками між Макроном та керівником Росії Володимиром Путіним.
"Президент (Французької, - ред.) республіки ще раз високо оцінив спокій співрозмовника та його рішучість не допустити ескалації.
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Президент Зеленський підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації та дотримуватися режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні пресслужби Емманюеля Макрона.
Французька сторона вважає, що такі перемовини допомагають "підтримувати шляхи виходу з кризи за допомогою діалогу та дипломатії".
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков каже, що українські військові на Донбасі в разі обстрілів з боку росіян та найманців "відповідають філігранно".
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