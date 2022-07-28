Зеленський подякував сенату США, який підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Хочу подякувати американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - сказав він.

24 червня комітет сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

21 липня двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні.

28 липня сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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