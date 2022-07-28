English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Україна Зеленський подякував сенату США, який підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму

Зеленський подякував сенату США, який підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму

28 липня, 2022 четвер
23:39
Україна На фото Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію із закликом до держсекретаря визнати Росію державою-спонсором тероризму

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення. 

"Хочу подякувати американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - сказав він.

  • 24 червня комітет сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму.
  • 21 липня двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні.
  • 28 липня сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Росія
Володимир Зеленський
тероризм
США
Читайте також:
Пожежа в квартирі
28 липня, 2022 четвер
В Одеському порту спалахнула пожежа
гаубиця M777
Автор Олексій Левков
28 липня, 2022 четвер
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.07
    Купівля 39.07
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
00:53
Нед Прайс
Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України, - Держдеп США
00:49
Сумщина
Росія 4 рази за день обстріляла Сумщину, зафіксовано 44 прильоти
00:34
Євген Пригожин
$10 млн. США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори і пропонують винагороду
00:18
Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 липня
00:01
Росіянам потрібен хтось, хто б казав їм, що робити. The Washington Post про хибну тактику агресора
2022, четвер
28 липня
23:57
На фото Володимир Зеленський та юні українці
"Пишаюся бути президентом таких громадян": Зеленський вручив паспорти юним українцям
23:42
Молдова
У Молдові продовжили надзвичайний стан через війну в Україні
23:14
Гліб Бабіч
Загинув Гліб Бабіч — воїн і поет
23:10
Оновлено
Росіяни обстріляли приватний сектор Миколаєва
23:03
море військовий корабель
Румунія проведе у Чорному морі міжнародні навчання військових водолазів
22:59
Пасажирський річковий транспорт
На Херсонщині росіяни використовують крадене судно для переправи в районі пошкодженого мосту
22:53
Геннадій Корбан
Корбан звернувся до Данілова і запропонував відмовитися від "подвійних стандартів"
22:43
Італія
В Італії скандал через можливу причетність Росії до розпаду урядової коаліції
22:34
Дуда та Зеленський
Дуда привітав українців з Днем державності
22:28
санкції проти росії
Без зміни стратегії миру не буде. Орбан та Нехаммер зайшлися на "неможливості газового ембарго" Росії
22:12
Росіяни чотири рази обстріляли Бахмут з "ураганів"
22:05
Šiaulių bankas
Транзит у Калінінградську область знову може припинитись, - губернатор
22:04
НАБУ, САП
У G-7 прокоментували призначення Клименка на посаду очільника САП
21:48
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
Естонія не видаватиме росіянам візи або посвідки, які необхідні для навчання
21:39
Бен Ходжес
До кінця цього року. Генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією
21:35
Дмитро Медведєв
У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв
21:24
УЄФА
УЄФА розпочав розслідування через поведінку фанатів "Фенербахче"
21:23
Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів
21:19
Дмитро Марченко
Досвід, зв'язки та комунікація. Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину
21:04
Борис Джонсон
Естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Джонсон піде у відставку, попри заклики залишитися
20:57
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Україна експортуватиме до ЄС електроенергії  у 2,5 рази більше з 30 липня, - голова правління Укренерго Володимир Кудрицький
20:54
Олексій Данілов
Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, - Данілов
20:44
Віктор Орбан
Орбан виправдовується за скандальні вислови про "змішування рас"
20:36
Джуліанна Сміт
Росія могла б зупинити війну завтра. Посол США у НАТО озвучила перспективи завершення війни
20:23
Байден і Сі Цзіньпін
Граючи з вогнем, ви підпалите себе. Сі Цзіньпін погрожує Байдену за Тайвань
20:22
Микола Мартиненко
НАБУ та САП повідомили нову підозру екснардепу Мартиненку
20:21
Міна на одеському пляжі
У Коблево на морській міні підірвалися дві людини
20:14
Президент нагородив Хрестом бойових заслуг 20 українських військових
Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим
19:56
Виробник скла Guardian Industries продав бізнес у Росії
19:43
Схема руху суден, що вивзитимуть зерно з портів в Україні
В ООН сподіваються, що перший корабель із зерном вийде з українського порту вже 29 липня. Схема руху
19:41
Ексклюзив
російський танк Т-72Б
Росіяни залишали танки та тікали, бо не мали достатньої технічної підготовки, - підполковник у відставці Саламаха
19:31
Крістіне Ламбрехт
Німеччина надасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною, - нардеп Княжицький
19:15
Володимир Зеленський, брифінг 28 липня
"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства
19:10
Окупанти продовжують обстріли Донеччини та Харківщини, виправдовуючись вигадками про розташування ЗСУ у школах і церквах, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV