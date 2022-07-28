Зеленський подякував сенату США, який підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсором тероризму
Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію із закликом до держсекретаря визнати Росію державою-спонсором тероризму
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
"Хочу подякувати американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - сказав він.
- 24 червня комітет сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму.
- 21 липня двопартійна група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні.
- 28 липня сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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