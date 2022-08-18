Про це президент України повідомив на підсумковому брифінгу, інформує Еспресо.TV

"Закликав генсека вжити усіх можливих заходів і задіяти усі можливі механізми ООН, щоби повернути наших людей додому. Погодили з Гутеррешем те, що потрібно якнайскоріше скерувати місію ООН до Оленівки, де Росія скоїла один з найстрашніших терактів проти українців. Підкреслюю, що усі міжнародні організації мають робити усе потрібне, щоби отримати доступ до усіх місць, де утримують українських громадян, зокрема фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має проявити силу, щоби змусити Росію дотримуватись конвенцій", - розповів Володимир Зеленський.

Відзначимо, Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем наголосив, що переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України.

Також Зеленський наголосив, що ядерний шантаж Росії має стати останнім аргументом для визнання РФ державою-терористом

Водночас Зеленський подякував Гутеррешу і Ердогану за "зернову ініціативу" і наголосив на проблемі продажу викраденого Росією в України продовольства.

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