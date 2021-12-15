Зеленський попросив президента Азербайджану про допомогу в звільненні українських бранців Кремля
У середу, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим у Брюсселі
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - сказав Зеленський, звертаючись до Алієва.
Президент подякував Алієву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Під час розмови Зеленський відзначив, що завдяки домовленостям 2019 року між Азербайджаном та Україною посилилася співпраця.
Крім того, у лютому 2022 року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З цієї нагоди Зеленський запропонував провести саміт у Києві за участі лідерів трьох держав.
Співрозмовники відзначили, що Україна та Азербайджан мають потенціал у співпраці в транспортно-логістичному напрямку. Зеленський нагадав про позитивну співпрацю з азербайджанськими компаніями для побудови автомагістралей та транспортних розв'язок у межах Національної програми "Велике будівництво".
Очільник України також підкреслив, що важливо реалізувати транзит вантажів за маршрутом Європа - Кавказ - Азія з використанням залізничного та морського транспорту.
- Нагадаємо, 15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.
- 15 грудня Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив європейські перспективи України та напруження на кордоні з Росією.
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