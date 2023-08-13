Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що кожен знищений російський окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, "вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді".

Українські удари по Кримському мосту

Силами оборони України від початку повномасштабного російського збройного вторгнення вже було завдано двох успішних ударів по конструкції Кримського (Керченського) мосту, що сполучає Крим з Кубанню і є важлим для забезпечення окупаційного контингенту на півдні України:

8 жовтня 2022 року - вибухнула розташована на мосту вантажівка й обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкоджено залізничну колію;

17 липня 2023 року - внаслідок підриву боєзаряду з морських безпілотників було пошкоджено два автодорожні прольоти моста.

У кожному з цих випадків російська сторона інформувала про двох загиблих цивільних осіб, що рухалися мостом на власному автотранспорті.

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, обома операціями займалася СБУ.

Як неодноразово наголошувала українська влада, Кримський міст споруджено незаконно, від допомагає РФ у війні й, отже, є законною військовою ціллю та буде зруйнований.

При цьому повітряна тривога що у Криму, що у Москві, куди теж долітають українські безпілотники, ніколи не оголошується.

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту.