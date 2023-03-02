Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка
Зеленський змінив голову Херсонської міської військової адміністрації
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Офісу президента.
"Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в документі, датованому 2 березня.
Іншим розпорядженням Зеленський звільнив попередню очільницю Херсонської міської військової адміністрації - Галину Лугову.
Роман Мрочко раніше обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.
- 24 січня Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, а 7 лютого призначив нового очільника - Олександра Прокудіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.47
Купівля 38.47Продаж 39.35
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе