Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світові, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайних людях. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що всі відповідальні органи працюють над відновленням інфраструктури.

"Що стосується світла і водопостачання - всі працюють: енергетики, ДСНС, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім, бережіть себе. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

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