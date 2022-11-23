Зеленський про ракетні удари: РФ довела світу, що її справедливо визнали спонсором тероризму
Президент Володимир Зеленський назвав масовані ракетні удари окупантів по інфраструктурі України доказом того, що Європарламент справедливо визнав РФ спонсором тероризму
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світові, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайних людях. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких", - сказав Зеленський.
Президент також додав, що всі відповідальні органи працюють над відновленням інфраструктури.
"Що стосується світла і водопостачання - всі працюють: енергетики, ДСНС, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім, бережіть себе. Слава Україні!" - сказав Зеленський.
- У середу, 23 листопада, Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Пізніше цього ж дня РФ завдала масованого ракетного удару по енергооб'єктах України. Унаслідок атаки Хмельницький повністю залишився без електроенергії, у Харкові зупинився метрополітен і весь електротранспорт. Крім того, було знеструмлено Чернігівщину та Одесу.
- У Києві окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок. На Київщині росіяни поцілили у житловий будинок у Вишгороді. Внаслідок ударів у всьому Києві призупинили водопостачання та запровадили аварійні відключення електрики.
- Через ворожу атаку на заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ракетні атаки не наблизять Україну до перемовин з терористами.
- Раніше, вночі 23 листопада, росіяни обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі, поціливши у пологове відділення лікарні та вбивши немовля.
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