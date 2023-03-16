Про це мовиться у зверненні президента Володимира Зеленського.

Рік тому, 16 березня 2022 року, російська армія цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Тоді будівля стала сховищем місцевих мешканців від ворожих атак, поблизу неї був напис "Діти".

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу.

Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі.

Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", - наголосив глава держави.