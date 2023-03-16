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Головна війна з Росією Зеленський про річницю атаки РФ на драмтеатр у Маріуполі: не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі

Зеленський про річницю атаки РФ на драмтеатр у Маріуполі: не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі

16 березня, 2023 четвер
09:22
війна з Росією демонтаж драмтеатру у Маріуполі

Рік тому російські загарбники атакували Драматичний театр у Маріуполі, де переховувалися мирні жителі від бомбардувань. За словами Зеленського "ми йдемо до забезпечення повної відповідальності агресора"

Про це мовиться у зверненні президента Володимира Зеленського.

Рік тому, 16 березня 2022 року, російська армія цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Тоді будівля стала сховищем місцевих мешканців від ворожих атак, поблизу неї був напис "Діти".

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу.

Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі.
Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", - наголосив глава держави.

  • 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
  • 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
  • 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
  • 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
  • Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.
  • Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.
  • Російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".
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Володимир Зеленський
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