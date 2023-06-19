Зеленський провів розмову з президентом Світового банку Бангою
У понеділок, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Світового банку Аджаєм Бангою та запросив відновити роботу в країні
Про це глава держави написав у твіттері.
"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією", - заявив президент України.
Зеленський пише, що разом із Бангою вони обговорили розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки.
Також президент України запросив Світовий банк відновити роботу представництва.
"Ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", - додав український лідер.
- 8 травня до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.
- 11 травня Україна отримала від Світового банку $132 млн фінансування для підтримки сільського господарства.
- 19 червня Україна отримала від Світового банку 63 млн євро для фінансування виплат педагогам та держслужбовцям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе