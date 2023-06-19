Зеленський провів розмову з президентом Світового банку Бангою

Про це глава держави написав у твіттері.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією", - заявив президент України.

Зеленський пише, що разом із Бангою вони обговорили розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки.

Також президент України запросив Світовий банк відновити роботу представництва.

"Ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", - додав український лідер.