Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію та призначив її начальника

Про це йдеться в указі президента №720/2023.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згодом згідно з розпорядженням президента України №184/2023-рп начальником Сумської міської військової адміністрації МВА призначено Дрозденка Олексія Олександровича.

Раніше він був заступником голови Сумської ОВА. На цю посаду його призначили 30 червня 2023 року. Дрозденко є деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидат фізико-математичних наук.

Фото: Дрозденко Олексій / фейсбук