Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію та призначив її начальника
У вівторок, 31 жовтня, указом президента Володимира Зеленського у Сумах створили міську військову адміністрацію та призначили її керівником чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка
Про це йдеться в указі президента №720/2023.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Згодом згідно з розпорядженням президента України №184/2023-рп начальником Сумської міської військової адміністрації МВА призначено Дрозденка Олексія Олександровича.
Раніше він був заступником голови Сумської ОВА. На цю посаду його призначили 30 червня 2023 року. Дрозденко є деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидат фізико-математичних наук.
Фото: Дрозденко Олексій / фейсбук
- 2 жовтня НАБУ та СБУ затримали міського голову Сум і директора департаменту інфраструктури міста під час отримання хабаря у 1,4 млн грн за нестворення перешкод бізнесу в місті.
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6 жовтня його випустили під заставу, а 9 жовтня суд на 2 місяці відсторонив Лисенка від посади.
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Згодом у Сумській міській раді провели обшуки у виконувачки обов'язки міського голови Юлії Павлик. Також у місті проводили одночасно ще 12 обшуків.
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