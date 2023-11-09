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Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає, - Яценюк

9 листопада, 2023 четвер
15:55
Суспільство Зеленський та Залужний

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повинні продемонструвати суспільству, що жодного розколу між політичним і військовим керівництвом держави немає і не буде

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Президент з Головнокомандувачем повинні зробити спільну прес-конференцію або заяву та продемонструвати суспільству, що жодного розколу немає і не буде. Потрібно пояснити, що всі націлені лише на перемогу України", - зазначив Яценюк.

На його думку, різні позиції між політичним і військовим керівництвом держави є ознакою демократії.

"Природно, що можуть бути різні позиції. Це ознака адекватної, конкурентної системи управління. Коли в різних гілок влади, інституцій є різні погляди, які кожен захищає, це нормально. Але коли ці погляди використовуються з точки зору дискредитації як єдності в країні, так і дискредитації політичного і військового керівництва, тоді не можна нехтувати цію справою", - зауважив Яценюк.

Суспільство обговорює це питання. Однак, цього розколу апріорі не може бути, бо це дорога до поразки України.

"Дійсно, суспільство втомлене, травмоване і будь яка "нотка не тієї музики" дуже збентежує людей. Тому я переконаний, що різні погляди це нормально. Але тотальна єдність і спільна робота всіх в країні, починаючи від президента, головнокомандувача і закінчуюючи кожним українцем, - основа нашої перемоги", - додав він.

  • Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
  • Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
  • Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
  • В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
  • Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
  • 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.


 
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Арсеній Яценюк
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
Перемога України
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