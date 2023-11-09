Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає, - Яценюк

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Президент з Головнокомандувачем повинні зробити спільну прес-конференцію або заяву та продемонструвати суспільству, що жодного розколу немає і не буде. Потрібно пояснити, що всі націлені лише на перемогу України", - зазначив Яценюк.

На його думку, різні позиції між політичним і військовим керівництвом держави є ознакою демократії.

"Природно, що можуть бути різні позиції. Це ознака адекватної, конкурентної системи управління. Коли в різних гілок влади, інституцій є різні погляди, які кожен захищає, це нормально. Але коли ці погляди використовуються з точки зору дискредитації як єдності в країні, так і дискредитації політичного і військового керівництва, тоді не можна нехтувати цію справою", - зауважив Яценюк.

Суспільство обговорює це питання. Однак, цього розколу апріорі не може бути, бо це дорога до поразки України.

"Дійсно, суспільство втомлене, травмоване і будь яка "нотка не тієї музики" дуже збентежує людей. Тому я переконаний, що різні погляди це нормально. Але тотальна єдність і спільна робота всіх в країні, починаючи від президента, головнокомандувача і закінчуюючи кожним українцем, - основа нашої перемоги", - додав він.