Зеленський у четвер приїде до Ради, - Гетманцев

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.



"Завтра чекаємо на Президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного головнокомандувача!" - написав Гетманцев.



Раніше керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що 4 листопада Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри.