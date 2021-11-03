Зеленський у четвер приїде до Ради, - Гетманцев
У четвер, 4 листопада, президент Володимир Зеленський приїде до Верховної Ради
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.
"Завтра чекаємо на Президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного головнокомандувача!" - написав Гетманцев.
Раніше керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що 4 листопада Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри.
- Нагадаємо, Верховна Рада звільнила віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiя Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана, першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.
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