Зеленський відкрив офіційний канал у Viber
У месенджері Viber з'явився офіційний канал президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє Офіс президента у telegram.
"Раді повідомити, що в месенджері Viber почав роботу канал президента України Володимира Зеленського. Долучайтеся, щоб отримувати актуальні новини у найзручніший для вас спосіб", - написали в Офісі президента.
Офіційні канали президента України також працюють у соціальних мережах facebook, twitter, telegram та instagram.
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