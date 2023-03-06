Зеленський ввів до складу Ставки нового заступника міністра оборони Павлюка
Президент України Володимир Зеленський затвердив у складі Ставки Верховного Головнокомандувача першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка
Про це йдеться в указі президента №129.
Очільник країни змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
"На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022 та від 14 лютого 2023 року № 77/2023) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.
Указ Зеленського опублікували 6 березня.
Нагадаємо, 14 лютого, на посаду першого заступника міністра оборони обрали генерала Олександра Павлюка, який керував обороною Києва від окупантів.
- Раніше стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити трьох нових, зокрема Олександра Павлюка
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