Зеленський: Якби всі у Європі були такими ж принциповими, як литовці, то, можливо, не було б і цієї війни
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якби всі у Європі були такими ж принциповими й так само поважали б цінності Європи, як литовці, то російське керівництво точно не могло б сподіватися, що їм усе зійде з рук
Про це президент України сказав у зверненні до народу та парламенту Литви.
"Окупанти впевнені в безкарності. Впевнені, що зможуть зробити так, що світ їм це забуде. Що Європа їм це забуде, або від претензій Європи можна буде просто відмахнутися. У них проста, звичайна логіка. Мовляв, усім треба торгувати. Всім потрібна нафта. Всім потрібен газ. Всі захочуть користуватися російською територією для транзиту своїх товарів. Всі захочуть користуватися російським ринком, великим ринком. Саме так думають у Москві. Звісно, якби всі у Європі були такими ж принциповими й так само поважали б цінності Європи, як ви у Литві, (і ми пишаємось вами), то я впевнений, що російське керівництво точно не могло б сподіватися, що їм усе зійде з рук. Можливо, і війни цієї не було б", - наголосив Володимир Зеленський.
- З початку повномасшабного вторгнення військ РФ в Україну Литва прийняла на своїй території уже близько 44 тисяч українських біженців
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