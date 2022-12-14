Про це інформує Bloomberg.

"Це наш шостий щорічний огляд тих, чиї досягнення заслуговують на визнання в бізнесі, політиці, науці та техніці, фінансах і розвагах. Жодна історія не домінує цього року в Bloomberg 50, як війна в Україні: у списку є Володимир Зеленський", - пише видання.

Зокрема у списку канцлер скарбниці Великої Британії Джеремі Хант, суддя Верховного суду США Кетанджі Браун, гендиректор FTX GROUP Джон Рей, Співзасновник і генеральний директор BRING A TRAILER MEDIA LLC Ренді Нонненберг, голова ADANI GROUP Гаутам Адані, Кім Кардаш'ян та інші.

Bloomberg описуючи досягнення Зеленського наголосив, що президент очолює опір вторгненню Росії уже 10 місяців.

"Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та за допомогою нічних звернень у соціальних мережах переконував українців, що вони переможуть. Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - написало видання.

Наголошується, що українські сили витіснили російські війська з Києва, а потім і на півночі. Як пише видання, це не без постачання зброї та фінансової підтримки США, Європи та інших союзників.

"У листопаді українські військові здобули велику перемогу, повернувши Херсон - єдиний обласний центр, який російські сили захопили під час вторгнення. Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну - і Захід - укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину своїх здобутків. Очікується, що повоєнне відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад 340 мільярдів доларів", - додають в агентстві.