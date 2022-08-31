Зеленський закликав ЄС заблокувати всі російські державні канали

Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Forum 2000 у Празі.

"Жоден російський торговець пропагандою не повинен залишатися на території ЄС. Жодному російському державному телеканалу не можна дозволяти й далі працювати на території ЄС", – заявив він.

Відомо, що на початку березня за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Потім цей список поповнили Rossiya24, TV center International і RTR Planeta.

У березні французька філія RT France отримала відмову у Суді ЄС щодо призупинення санкцій. Наприкінці травня нідерландські журналісти подали позов з оскарженням санкцій проти RT та Sputnik.

Попри санкції, російський пропагандистський канал іномовлення RT створив понад десяток копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

На початку червня Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали.

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