Зеленський закликав ЄС заблокувати всі російські державні канали
Президент Володимир Зеленський у середу закликав держави Європейського Союзу заборонити на своїй території російські державні ЗМІ та пропагандистів
Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Forum 2000 у Празі.
"Жоден російський торговець пропагандою не повинен залишатися на території ЄС. Жодному російському державному телеканалу не можна дозволяти й далі працювати на території ЄС", – заявив він.
Відомо, що на початку березня за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Потім цей список поповнили Rossiya24, TV center International і RTR Planeta.
У березні французька філія RT France отримала відмову у Суді ЄС щодо призупинення санкцій. Наприкінці травня нідерландські журналісти подали позов з оскарженням санкцій проти RT та Sputnik.
Попри санкції, російський пропагандистський канал іномовлення RT створив понад десяток копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.
- На початку червня Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали.
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