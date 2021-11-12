Зеленський закликав прем'єра Грузії гарантувати права Саакашвілі й пустити до нього матір і медиків

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.



Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі й поцікавився станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, на що грузинський прем'єр відповів, що Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу.



Володимир Зеленський наголосив, що права громадянина України Саакашвілі мають бути гарантовані відповідно до норм міжнародного права.



За словами президента, неприпустимо застосовувати до ексочільника Грузії та громадянина України непропорційні заходи примусу.



У свою чергу, Іраклі Гарібашвілі назвав дії Міхеіла Саакашвілі "незаконними та провокаційними", а також заявив, що втручання українських громадян у справи Грузії "неприпустиме".



Зеленський також попросив пустити до Міхеіла Саакашвілі матір і українських медиків, однак грузинський прем'єр відповів, що про нього піклуються висококваліфіковані грузинські лікарі.



За словами очільника грузинського уряду, відвідування Саакашвілі його адвокатамиі членами сім’ї дозволене.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.

11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.

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