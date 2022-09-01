Зеленський запровадив військові адміністрації у чотирьох містах Донеччини

Відповідний указ №620/2022 опублікований на сайті глави держави.

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент постановив утворити:

Добропільську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Мирноградську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Покровську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Селидівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.

Також Президент постановив Генеральному штабу Збройних сил України, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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