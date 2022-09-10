Зеленський заявив про деокупацію ще двох населених пунктів Харківщини
У Харківській області воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку
Про це Володимир Зеленський повідомив у telegram.
"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!", - написав президент України.
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- Нагадаємо, так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що військові РФ залишили Ізюм та низку інших населених пунктів у Харківській області.
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