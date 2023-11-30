Зеленський заявив, що повернути Донбас ментально буде складніше, ніж Крим
Після деокупації держава має подбати про ментальне повернення українських громадян, однак у цьому питанні ситуація з Донбасом навіть складніша, ніж із Кримом
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі зі студентами трьох миколаївських закладів вищої освіти.
За його словами, Донбас 10 років жив на лінії зіткнення і багато хто з його мешканців воював проти України на боці росіян.
"Мені партнери колись казали: вам майже неможливо буде повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, бо все одно території повертаються з людьми, а якщо люди не хочуть — буде дуже складно", - сказав президент.
"Крим дуже чекає на повернення, і Донбас також чекає. Але буде надзвичайно складно, бо велика частина цієї території була окупована й максимально мілітаризована. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас", - додав він.
Зеленський наголосив, що нині дуже важливо зберегти цілісність країни.
"Усе інше обов’язково повернеться", - резюмував він.
- У січні начальник ГУР Кирило Буданов висловив переконання, що ЗСУ можуть звільнити Крим до літа.
- А ексміністр оборони Великої Британії Воллес припустив, що Україна може повернути Крим до кінця року.
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